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Giriş Tarihi: 16.8.2021 23:29 Son Güncelleme: 16.8.2021 23:30

Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 28'e yükseldi

Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 28’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop ve Osmaniye'nin düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirterek, düşük riskli il sayısının 28'e yükseldiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 28'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SİNOP ve OSMANİYE düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 28'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 28'e yükseldi
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