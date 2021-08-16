Sağlık Bakanlığı ile 16 Ağustos korona tablosu ve bugünkü vaka ve vefat rakamları, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden "16 Ağustos koronavirüs tablosu" ile birlikte duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye güncel korona tablosu verilerine erişmek isteyenler ise 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
16 Ağustos korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel korona rakamları duyurulduğunda tüm detaylarıyla burada olacak…
VAKA SAYISI: 18 bin 847
VEFAT SAYISI: 154
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 426
VAKA SAYISI: 19 bin 949
VEFAT SAYISI: 145
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 364
VAKA SAYISI: 21 bin 372
VEFAT SAYISI: 157
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 492
VAKA SAYISI: 22 bin 261
VEFAT SAYISI: 138
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 685
VAKA SAYISI: 27 bin 356
VEFAT SAYISI: 128
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 363
VAKA SAYISI: 26 bin 597
VEFAT SAYISI: 124
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 954
VAKA SAYISI: 23 bin 731
VEFAT SAYISI: 117
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 365
VAKA SAYISI: 22 bin 699
VEFAT SAYISI: 108
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835