Sağlık Bakanlığı ile 16 Ağustos korona tablosu ve bugünkü vaka ve vefat rakamları, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden "16 Ağustos koronavirüs tablosu" ile birlikte duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye güncel korona tablosu verilerine erişmek isteyenler ise 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SON DAKİKA: 16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

16 Ağustos korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel korona rakamları duyurulduğunda tüm detaylarıyla burada olacak…