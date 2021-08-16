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Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca son dakika 16 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı mı? Sağlık Bakanlığı ile 16 Ağustos korona tablosu ve bugünkü vaka - vefat rakamları
Giriş Tarihi: 16.8.2021 18:21 Son Güncelleme: 16.8.2021 18:21

Bakan Koca son dakika 16 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı mı? Sağlık Bakanlığı ile 16 Ağustos korona tablosu ve bugünkü vaka - vefat rakamları

Bakan Koca son dakika 16 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı mı? Sağlık Bakanlığı ile 16 Ağustos korona tablosu ve bugünkü vaka - vefat rakamları

Yurt ve dünya genelinde 1 yıldan fazla süredir etkili olmayı sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 18 bin 847kişi pozitif sonuç çıkması sonrasında tedavi edilmeye başlandı. Bu bilgilerle bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak edilerek 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Ağustos koronavirüs tablosu ile birlikte corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı verileri.

Sağlık Bakanlığı ile 16 Ağustos korona tablosu ve bugünkü vaka ve vefat rakamları, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden "16 Ağustos koronavirüs tablosu" ile birlikte duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye güncel korona tablosu verilerine erişmek isteyenler ise 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SON DAKİKA: 16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

16 Ağustos korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel korona rakamları duyurulduğunda tüm detaylarıyla burada olacak…

15 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 847

VEFAT SAYISI: 154

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 426



14 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 949

VEFAT SAYISI: 145

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 364

13 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 372

VEFAT SAYISI: 157

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 492

12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 261

VEFAT SAYISI: 138

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 685

11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 356

VEFAT SAYISI: 128

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 363

10 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 597

VEFAT SAYISI: 124

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 954

9 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 731

VEFAT SAYISI: 117

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 365

8 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 699

VEFAT SAYISI: 108

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835

7 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 100

VEFAT SAYISI: 112

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 758

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Bakan Koca son dakika 16 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı mı? Sağlık Bakanlığı ile 16 Ağustos korona tablosu ve bugünkü vaka - vefat rakamları
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