Başkan Erdoğan’ın ‘kurtarılma operasyonu gözlerimizi yaşarttı’ demişti! O bebeğin babası SABAH’a konuştu





BİRBRİMİZE SARILIP HELALLİK İSTEDİK

Helikopterin geldiğini gördüklerinde 'çok şükür kurtulduk' diye sevindiklerini belirten Kabakaya, "Birbirimize sarılıp helallik istedik, burada öleceğiz diye düşünüyorduk. Nasıl kurtulabiliriz diye planlar yaptık. Ev bu tarafa yıkılırsa şöyle yaparız, bu tarafa yıkılırsa şöyle yaparız diye aramızda konuşmaya başladık. Helikopteri de görünce büyük bir sevinç oldu, Allah'a dua ettik. 15 aylık bebeğimiz ile birlikte tüm ailemiz yaşanan felaket sonrası kurtarıldı" dedi.