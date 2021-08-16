“Böbrek Ticareti” operasyonunda 9 gözaltı! Aralarında doktor da var

İstanbul'da sahte evraklarla yapılan yasa dışı böbrek nakillerine yönelik operasyon düzenlendi. 7 kişilik bir çete çökertildi. Aralarında çete üyeleri, bir doktor ve iki böbrek alıcısının da bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; İstanbul merkezli dört ilde "Organ Ticareti" operasyonu düzenledi. Böbreklerini satışa çıkaran C.Y. ve B.A., aracılar N.B., O.Y. ve İ.E., bir böbreği satın almak isteyen K.Ü. ve bir böbreği nakil yoluyla alan M.Ş.U. gözaltına alındı. Sahte evraklarda kimlik bilgileri kullanılan M.Ü. de yakalandı. "Doktor" olan İ.Ö. de gözaltına alındı. İddialara göre; böbrek, sahte evraklarla "Kardeş" olarak gösterilen M.Ş.U.'ya bir hastanede nakledildi. Dört şüpheli serbest bırakıldı. Doktorun da aralarında olduğu üç şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. N.B. ve İ.E. ise tutuklandı.