CHP’nin HES yalanı için bir açıklama daha: Art niyet var

CHP
Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un "Bozkurt'taki selin büyük bir oranda sebebi HES'tir" şeklindeki hiçbir bilimsel gerçekliğe ve veriye dayanmayan iftiraları dün hem santral işleten şirket hem de DSİ tarafından yalanlanmıştı. Öztunç'un provokasyon kokan iddialarına bir yalanlama da Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar
'dan geldi. Birpınar "Ezine Çayı'nın üzerindeki 2 HES de kanal tiplidir. Arkalarında su biriktirmezler. Bu HES'lerde rezervuar ya da tahliye kapağı yok. Selin sebebinin HES patlaması olduğunu iddia etmek ya bilgisizlikten ya da art niyettendir" dedi.