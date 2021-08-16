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Giriş Tarihi: 16.8.2021 14:25

"Çocuk gürültüsü" kavgasından cinayet çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çocuk gürültüsü kavgasından cinayet çıktı

İstanbul Pendik'te çocuk gürültüsü sebebiyle iki aile arasında yaşanan tartışmada iş adamı Murat Üstündağ hayatını kaybetti.  Arif S. ve babası Abdülkadir S. çocuğunun gürültü çıkardığı ileri sürülen komşuları iş adamı Murat Üstündağ arasında önce bıçaklar çekildi ardından da silahlar ateş aldı. Taraflar arasındaki gerilim, Murat Üstündağ'ın silahla vurularak öldürülmesiyle sonlandı. Olay yerinden kaçan baba oğul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamçeşme Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre olaydan 10 gün önce Arif S. ve babası Abdülkadir S., sokakta aşırı gürültü çıkaran bir çocuğa uyarıda bulundu. Bunun üzerine Arif S. ve Abdülkadir S.'nin çocuğuna kızdığını fark eden Murat Üstündağ, duruma tepki gösterdi. Taraflar arasında yaşanan gerilim kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Arif S. cebinden çıkardığı bıçakla iş adamı Murat Üstündağ'a saldırmaya kalkışsa da, çevredekilerin araya girmesiyle başarılı olamadı.

KAVGA ERTESİ GÜN DE DEVAM ETTİ

Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle dağılan taraflar arasındaki yüksek tansiyon ertesi gün de devam etti. Baba Murat Üstündağ' tartıştığı Arif S. ve onun babası Abdülkadir S.'nin araçlarına kurşun yağdırdı.

KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İki aile arasındaki husumetin günler sonra da etkisini sürdürdü. Araçları kurşunlanan Arif S. ve Abdülkadir S., tartıştıkları Murat Üstündağ ile evlerinin önünde yeniden karşılaştılar. İddiaya göre bu kez silahlar konuştu. Arif S. ve babası Abdulkadir S. komşularını silahla öldürüp kaçtı. İkili cinayetin ardından İstanbul'u terk ederek kayıplara karıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşanan cinayetin ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sırra kadem basan iki şüphelinin Kocaeli'ne kaçtıklarını tespit etti. İki şüpheli kaçtıkları araç ile birlikte gözaltına alındı.

İKİ TARAFIN DA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sırasında suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Arif S.'nin 15, şüpheli babası Abdülkadir S.'nin 5 ve silahlı saldırıda hayatını kaybeden Murat Üstündağ'ın da 5 suç kaydının bulunduğu kaydedildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DÜN DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden lojistik firması sahibi iş adamı Murat Üstündağ'ın cenazesi dün Pendik 15 Temmuz camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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"Çocuk gürültüsü" kavgasından cinayet çıktı
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