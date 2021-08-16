"Çocuk gürültüsü" kavgasından cinayet çıktı

Olay İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamçeşme Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre olaydan 10 gün önce Arif S. ve babası Abdülkadir S., sokakta aşırı gürültü çıkaran bir çocuğa uyarıda bulundu. Bunun üzerine Arif S. ve Abdülkadir S.'nin çocuğuna kızdığını fark eden Murat Üstündağ, duruma tepki gösterdi. Taraflar arasında yaşanan gerilim kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Arif S. cebinden çıkardığı bıçakla iş adamı Murat Üstündağ'a saldırmaya kalkışsa da, çevredekilerin araya girmesiyle başarılı olamadı.



KAVGA ERTESİ GÜN DE DEVAM ETTİ



Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle dağılan taraflar arasındaki yüksek tansiyon ertesi gün de devam etti. Baba Murat Üstündağ' tartıştığı Arif S. ve onun babası Abdülkadir S.'nin araçlarına kurşun yağdırdı.



KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ



İki aile arasındaki husumetin günler sonra da etkisini sürdürdü. Araçları kurşunlanan Arif S. ve Abdülkadir S., tartıştıkları Murat Üstündağ ile evlerinin önünde yeniden karşılaştılar. İddiaya göre bu kez silahlar konuştu. Arif S. ve babası Abdulkadir S. komşularını silahla öldürüp kaçtı. İkili cinayetin ardından İstanbul'u terk ederek kayıplara karıştı.



GÖZALTINA ALINDILAR



Yaşanan cinayetin ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sırra kadem basan iki şüphelinin Kocaeli'ne kaçtıklarını tespit etti. İki şüpheli kaçtıkları araç ile birlikte gözaltına alındı.



İKİ TARAFIN DA SUÇ KAYDI ÇIKTI



Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sırasında suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Arif S.'nin 15, şüpheli babası Abdülkadir S.'nin 5 ve silahlı saldırıda hayatını kaybeden Murat Üstündağ'ın da 5 suç kaydının bulunduğu kaydedildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



DÜN DEFNEDİLDİ



Hayatını kaybeden lojistik firması sahibi iş adamı Murat Üstündağ'ın cenazesi dün Pendik 15 Temmuz camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.