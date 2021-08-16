‘Devlet ilk günden bu yana hep yanımızda’

Kastamonu Bozkurt
'ta ablasıyla birlikte mahsur kaldığı binada merdivenlerde sabaha kadar oturan Hatice Çelik "Devletimiz bizi kepçeyle kurtardı. Tüm imkanlarıyla devlet ilk günden bu yana burada. Her şeyimizi sağladılar. Allah razı olsun" dedi.
CAN KAYBI 66'YA YÜKSELDİ
SEL felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi. Kastamonu'da 56, Sinop
'ta 9, Bartın
'da 1 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 77 kayıp başvurusu olduğunu duyurmuştu. Yıkılan Ölçer Apartmanı'ndaki kayıp 16 kişi için yapılan çalışmalar dere yatağında yoğunlaştı. Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu "Çok sayıda kayıp ihbarı var. Evlerin altında kimin kaldığı belli değil. Üst katlara kaçabilen kurtulmuş, kaçamayanlar su altında kalmışlar" açıklaması yaptı. 3 ilde 2 bin 500 'e yakın vatandaş tahliye edildi. Afet bölgelerinde 10 bin kişilik barınma kapasitesi oluşturdu.