Doç. Dr. Ceyhun Özçelik: 10 soruda iklim değişikliği ve küresel ısınma!

ÜLKEMİZDEKİ EKSTREM DOĞAL OLAYLARININ KAYNAĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

-İklim değişikliği ile ilgili komplo teorileri de var. Siz son günlerde hayatımızı etkileyen yangın ve sel felaketlerinin iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu düşünüyor musunuz?

İklim değişikliğinin etkilerini ortalama sıcaklık, ortalama toplam yağış, ortalama akış, ortalama buharlaşma gibi ortalama hidrolojik değişkenler üzerinden tanımlamak kolay değildir. Bu değişkenlerin yerkürenin tamamında eksiksiz ve tutarlı bir biçimde ölçülmesi sırasında gerçekleşecek muhtemel hatalar, gözlenecek değişikliğe-yani örneğin ortalama sıcaklık artışı- oranla büyük kalmaktadır. Diğer taraftan, maksimum veya minimum yağışlar, akışlar, sıcaklıklar gibi ekstrem değerlere ilişkin istatistikler iklim değişikliğinin önemli göstergeleridir. Maksimum ve minimum gözlemlerin analizinde yapılacak hatalar, gözlemin kendisine nazaran oldukça küçüktür. Bu nedenle, kuraklık, taşkınlar gibi ekstrem olayların sayısı, süresi, şiddeti gibi istatistiklerdeki artışlar, iklim değişikliğinin önemli göstergeleridir.