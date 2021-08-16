DSİ’den Manisa’ya müjde

DSİ Genel Müdürlüğünden Manisa'ya müjdeli haber geldi. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; "Güveli Barajı'nda şu anda % 84 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmış bulunmaktayız. Hedefimiz yılsonuna kadar barajı tamamlayarak Manisalı üreticilerimizin hizmetine sunabilmek." dedi.

YILDIZ MÜJDE VERDİ

Manisa iline yaptığı yatırımlarla kentin verimli topraklarını su ile buluşturup vatandaşlara içme kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam eden DSİ Genel Müdürlüğünden Manisa'ya müjdeli haber geldi. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; "Güveli Barajı'nda şu anda % 84 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmış bulunmaktayız. Hedefimiz yılsonuna kadar barajı tamamlayarak Manisalı üreticilerimizin hizmetine sunabilmek." dedi.

ÇİFTÇİNİN GELİRİ ARTACAK

Manisa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çeken Yıldız; "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.

1000 DEKAR ARAZİYE CANSUYU OLACAK

Manisa Demirci Güveli Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Demirci Güveli Barajı'nda gövde dolgu çalışmalarının tamamen bittiğini söyledi. Barajın gövdesi için şuana kadar yaklaşık 240 bin m3 dolgu yaptıklarını açıklayan Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü; "Dolu savak ve vana odası imalatlarımız devam ediyor. 2021 yılı performans hedeflerimiz arasında yer alan Güveli Barajı'nda bu kış su tutmayı amaçlıyoruz." diye konuştu. Güveli Barajı'nın temelden yüksekliğinin 31 metre olacağını kaydeden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın 690 bin m3 su depolama kapasitesine sahip olacağını açıkladı. Yıldız, " Güvenli Barajı sayesinde 1000 dekar araziye can suyu sağlanacak. Bölge çiftçisine 2021 rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyon 290 bin lira daha fazla kazandıracak" dedi.