"Güle güle can kardaşlar"

14 gün boyunca yangın felaketi yaşayan Muğla'ya kardeş ülke Azerbaycan'dan birçok destek ekip gönderildi. Tüm yangınların kontrol altına alınmasının ardından görevlerini tamamlayan Azeri ekipleri, kaldıkları Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdundan Türk bayrakları ve alkışlarla uğurlandı.

"BİZ AYNI KANDAN İBARETİZ"

Albay Reşat Bayramov, "Biz Türkiye'ye kardeşlerimize yardım için geldik. Öz görevimizi yerine getirdik. Türk itfaiyecilerle birlikte öz görevimizi yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Hepimiz Türk'üz. Düşmanlarımız kahrolsun. Türkiye bir daha böyle günler yaşamasın. Biz buraya düğüne gelelim. Geldiğimiz günden beri Türk itfaiyeci kardeşlerimizle birlikte bu yangınları def ettik. İyi günde dostlar çok olur. Asıl kötü günde dostlar bilinir. Biz aynı kandan ibaretiz. Allah Türk'ü korusun" şeklinde konuştu.

"YARDIMLAŞMAMIZ VE DAYANIŞMAMIZ TAKDİRE ŞAYAN"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, kardeş ülkeye teşekkür ederek, minnet olduğumuzu aktardı. İlman, "Tek millet iki devler anlayışıyla Azerbaycan ile yardımlaşmamız ve dayanışmamız takdire şayan bir durumdu. Gerek yangın alanlarında gösterdikleri performansla gerekle dinlenme alanlarındaki kurduğumuz gönül bağıyla, onları uğurlarken büyük bir mutluluk aynı zamanda burukluk içerisindeyiz. Çok alışmıştık çünkü kardeşlerimize. Yolları açık olsun. Kazasız belasız memleketlerine varsınlar. Kendilerine minnettarız" dedi.