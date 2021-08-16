Hazal’dan bir başarı daha

Polonya'nın Wroclaw şehrinde düzenlenen şampiyonada Hazal BURUN, Nehir SARIHAN ve Irmak YÜKSEL'den oluşan Makaralı Yay Kadet Kadınlar Takımı Dünya 2'ncisi olarak Gümüş Madalya; Hazal BURUN ve Abdullah Aslım'dan oluşan Makaralı Yay Kadet Karışık Takımı Dünya 3'üncüsü olarak Bronz Madalya kazandı.

GENÇ SPORCULAR 1 GÜMÜŞ, 2 BRONZ MADALYA KAZANDI

Polonya'nın Wroclaw şehrindeki organizasyonda Hazal Burun, Nehir Sarıhan, Irmak Yüksel'den oluşan makaralı yay kadet kadınlar milli takımı gümüş madalya aldı.

Yunus Emre Arslan, Abdullah Aslım ve Eren Kırca'nın yer aldığı makaralı yay kadet erkekler takımı ile Hazal Burun ve Abdullah Aslım'ın bulunduğu makaralı yay kadet karışık takımı ise bronz madalya elde etti.

Bugün sona erecek organizsyonda Klasik Yay Kadet Kadınlar kategorisinde Ceren Koçur, finalde Fransız rakibi Caroline Lopez ile karşılaşacak.