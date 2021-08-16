Helikopteri görünce sevinçten birbirimize sarılarak ağladık

Sel felaketinin büyük yıkıma yol açtığı Sinop Ayancık
'a bağlı Babaçay
'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Merkezle ulaşımın kesildiği köyde afetin yaşandığı gün bir evin çatısında saatlerce yardım bekleyen 15 aylık Adem bebek ve ailesinin Jandarma Genel Komutanlığı
'nın nefes kesen operasyonu ile kurtarılması Başkan Erdoğan'ı da çok duygulandırmıştı. Afet bölgesinde canla başla çalışanları 'Alnından öpülesi kahramanlar' olarak niteleyen Erdoğan'ın 'Sepetin içindeki o yavrunun kurtarılışı gözlerimizi yaşarttı' dediği Adem bebeğin babası Özcan Kabakaya
SABAH'a o anları ve duygularını anlattı: 9 Ağustos'ta Babaçay'daki baba evimize eşim ve çocuğumla ziyarete gitmiştik. Afetin yaşandığı o gece saat 02.30'da uyandım.Çamurlu suyun geldiğini görünce hemen üst kata çıktık.
SABAH, KAHRAMANLARIN O ANLARINA TANIKLIK ETTİ
Saat 06.30'a doğru yağış biraz olsun duruldu. Babamla dışarıya çıktık Arabamızı çalıştıramadık. Saat 09.00 gibi tekrar kıyamet koptu. Bazı komşularımızın suya kapılarak sürüklendiğini gördük. AFAD
ekiplerini aradık. Evimizin çatısına çıktık. Bayrak salladık. Telefonla görüştüğümüz ekipler 'Sizi mutlaka alacağız bölgeden, sakin olun' dediler. Birbirimize sarılıp helallik istedik, burada öleceğiz diye düşünüyorduk. 'Ev bu tarafa yıkılırsa şöyle yaparız, bu tarafa yıkılırsa şöyle yaparız' diye planlar yapmaya başladık. Helikopterin geldiğini gördüğümüzde 'Çok şükür kurtulduk' diye birbirimize sarılarak sevinçten ağladık. Jandarma
Genel Komutanlığı'ndan devletimizden Allah razı olsun, bize çok destek oldular.
2 SAATTE 8 CAN KURTARDILAR
SABAH muhabiri İlker Turak, Jandarma Genel Komutanlığı'nın nefes kesen arama kurtarma çalışmalarına tanıklık etti. Sikorsky S-70 ile 120 dakikalık uçuşta 8 vatandaş kurtarılırken, ulaşımın kapandığı köylere de temel gıda maddeleri teslim edildi. Uçuşlar 2 pilot ve 2 teknisyen olmak üzere toplam 4 personel ile gerçekleştiriliyor. Kriz merkezinden gelen ihbarlar üzerine titiz bir çalışma ve planlama ile sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler harekete geçiyor. Sinop Havalimanı
'ndan havalanan helikopterin ilk durağı Sinop Ayancık'ta AFAD ekiplerine temel gıda maddelerini teslim etti. 2 işçi Kestanesökü Köyü'nden kurtarıldı. Bir sonraki durak ise Bozkurt oldu. Burada da biri yatalak hasta olmak üzere 3 vatandaş kurtarılarak Abana'da UMKE ekiplerine teslim edildi. Zorlu araziyere başarıyla inen kahramanlar Çatalzeytin'de özel bir rehabilitasyon merkezinde mahsur kalan 3 epilepsi hastası çocuğu kurtararak annelerine götürüldü. Her uçuşta bölgelerin fotoğrafları çekilerek yeniden inceleme yapıldı.
İP DÜZENEĞİYLE KARŞIYA GEÇİRDİ
Kastamonu Bozkurt'ta Süleymaniye Kız Kuran Kursu öğrencileri sel sırasında binada mahsur kaldı. Öğrencilerin bir bölümü helikopterle bölgeden tahliye edildi. Geri kalanlarında emekli astsubay olan Turhan Tekin'in oluşturduğu ip düzeneğiyle kurtarıldığı ortaya çıktı. Tahliyeden 10 dakika sonra ise binanın bir bölümü çöktü. Tekin "Suya boy verdiğimde 1.5 metre olduğunu gördüm. 'Ben bunları kurtarırım' dedim ve iple bir palanga sistemi oluşturdum" dedi.
SELZEDELERE VEDA
KASTAMONU'DAKİ
sel felaketinde hayatını kaybeden Emre Bulut (4), Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Sinop Ayancık'taki selde hayatını kaybeden Gülcan Demirkol'un cenazesine katıldı. Bakan Karaismailoğlu'nun tabutuna omuz verdiği Glücan Demirkol dualarla defnedildi. Tolga ÖZLÜ
/SABAH
'BİNA ÇÖKÜYOR ABİ HAKKINI HELAL ET'
KASTAMONU Bozkurt'ta selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın beşinci katında oturan Senanur Kuş'un 5.5 saat boyunca İstanbul'daki ağabeyiyle mesajlaşarak yardım istemesi yürekleri dağladı. İstanbul'da yaşayan Şengül Kuş ablasının kızı Reyhan Özdoğan'la 2 yıl önce memleketleri Kastamonu'da daha bir yıllık olan Ölçer Apartmanı'ndan daire aldı. Yaz tatillerini burada değerlendiren aile Kurban Bayramı öncesi de yine Bozkurt'a gelmişti. 11 Ağustos'ta zabıtanın 'Araçlarınızı çekin' anonsuyla Reyhan Özdoğan ve Arzu Yücel araçlarını sokağın üst kısmına aldı ancak etrafı su dolan apartmana tekrar giriş yapmadı. Şengül Kuş, su seviyesi daha da yükselince Reyhan Özdoğan'ın 7 yaşındaki ikizleri Kerem ve Ayşe ile, Arzu Yücel'in 12 yaşındaki ikizleri İclal ve Ecrin'i, babaanneleri Ayşe Remziye Yücel, dedeleri Nadir Yücel, Emine Genç, oğlu Eymen Genç ve bir bebeği tahliyeyi kolaylaştırmak için kendi evinde topladı. O sırada Kuş ailesinin kızı Senanur (21), İstanbul'da işi olduğu için babası Orhan Kuş'un yanına dönen ağabeyi Mert Kuş'la yazışmaya başladı. Senanur 5.5 saat boyunca ağabeyine olanı biteni fotoğraflarla anlatıp yardım istedi. Tüm kurumlara telefonlar ederek ailesinin durumunu bildiren Mert Kuş'a kardeşi Sena'nın gönderdiği "Mert su seviyesi çok yükseldi. Durum çok kötü. Evin temeli yok. Hakkını helal et" mesajıyla dehşet dakikaları başladı. 17.38'de Senanur'un ağabeyine son mesajı 'Bina çöküyor' oldu. Mert Kuş 'Sena ne çökmesi deme öyle' mesajına cevap alamadı.
KAYIP NİŞANLI İÇİN ACI BEKLEYİŞ
BOZKURT'TAKİ
sel felaketinde Sınarcık Caddesi'ndeKİ markette çalışan Gizem Özgün (27) kayboldu. 2 gündür devam eden çalışma kapsamında marketten 200 ton su tahliye edildi. Marketin bodrumundaki suların tahliyesi ise devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Gizem henüz bulunamadı. Arama çalışmalarını Özgün'ün 1 ay önce nişanlandığı Şahin Aygen de takip ediyor.
YIKILAN BİNANIN MÜTEAHHİDİNE GÖZALTI KARARI
İNEBOLU Cumhuriyet Başsavcılığı,Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerindeki sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı: Teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi için gözaltı kararı verilmiştir.