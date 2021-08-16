Jandarmadan 14 ilçede uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu maddi ticareti yapan şüphelilere yönelik 14 ilçede operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 2 kilo 708 gram esrar, 2 bin 459 kök Hint keneviri ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 20 kişi de gözaltına alındı.





İzmir İl Jandarma Komutanlığı narkotik timleri, 6-13 Ağustos'ta Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara operasyonlar düzenledi. Narkotik detektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda 2 bin 459 kök Hint keneviri, 2 kilo 708 gram esrar, 2 av tüfeği ve 23 fişek, 23 uyuşturucu hap ve 3 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlarda 20 kişi, gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.