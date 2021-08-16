Kabaktepe’den İBB’ye tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son dönemde toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklarla gündeme geliyor; arızalanan otobüs ve metrobüsler tepkiyle karşılanıyor. Hatta arızalanan toplu ulaşım aracı olduğunda yolcuların inerek ittiğini gösteren görüntüler de sosyal medyadan paylaşılıyor.





"CHP'Lİ İBB'Yİ ASLİ GÖREVLERİNİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ!"



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'nin toplu ulaşımda asli görevini yapmadığını belirterek İBB'ye tepki gösterdi. Kabaktepe sosyal medya hesabından toplu ulaşım araçlarının halini gösteren görüntüleri paylaşarak, "AK Parti belediyeciliği döneminde İstanbul ulaşımının bugününe değil, geleceğine yatırım yapılarak şehir metro, metrobüs, otobüs ağlarıyla örülürken; bugün işleyen sistemleri devam ettiremeyip yolcuların güvenliğini hiçe sayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Seçim dönemi 'liyakati' ağzından düşürmeyen CHP'li İBB, bugün patlayan İSKİ hatlarından ulaşıma kadar uzanan beceriksizliklerini reklam panolarıyla kapatamadığının farkına varmalı. CHP'li İBB'yi asli görevlerini yapmaya çağırıyoruz!" ifadelerini kullandı.