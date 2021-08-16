Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Ertelenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün mü olacak?

Son dakika haberi... Türkiye, Kabine Toplantısı için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine Toplantısı, ülkemizdeki yangın ve sel olayları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Yeni haftaya girmemizle Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi de merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada Kabine Toplantısı tarihi paylaşılmıştı. Bu noktada, Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman yapılacak sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve bu hafta var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta olacak? İşte, Kabine Toplantısı son dakika gelişmeleri
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aranın ardından bugün toplanacak. 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine toplantısı Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları nedeniyle ertelenmişti. Bugünkü toplantının gündeminde Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri ile okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz" demişti.
Kabine toplantısına Ziya Selçuk'un yerine getirilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak. Kabine toplantısında normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek.
BAKAN KOCA, SUNUM YAPACAK
İl il vaka sayıları, hastanelerdeki son durum, yoğun bakım doluluk oranı, aşılanmadaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylı bir sunum yapacak. Bakan Koca, ayrıca Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği son toplantısındaki önerilerini sıralayacak. Ayrıca aşı zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceği de görüşülecek.
Başkan Erdoğan, daha önce zorunluluktan yana olmadığına ilişkin açıklamada bulundu. Toplantıda bir diğer önemli konu ise aşılanma yaşının 18'e düşürülmesi. Özellikle Ekim ayında yeni eğitimöğretim yılına başlayacak olan üniversite öğrencilerini etkileyecek olan karar Kabine toplantısının gündeminde. Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan orman yangınları ve Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerine ilişkin bölgede bulunan bakanlar son duruma ilişkin Kabine üyelerine bilgi verecek.