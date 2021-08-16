Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Ertelenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün mü olacak?

Son dakika haberi... Türkiye, Kabine Toplantısı için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine Toplantısı, ülkemizdeki yangın ve sel olayları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Yeni haftaya girmemizle Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi de merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada Kabine Toplantısı tarihi paylaşılmıştı. Bu noktada, Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman yapılacak sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve bu hafta var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta olacak? İşte, Kabine Toplantısı son dakika gelişmeleri