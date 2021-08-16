Kastamonu şehidinin o sözleri yürekleri dağladı! Şehit babasından SABAH’a özel açıklamalar...

BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ

Cenaze namazı öncesi SABAH'a özel açıklamada bulunan şehit babası Muharrem Öztürk, "Telefon ile sürekli görüşme gerçekleştiriyorduk. Onlarla işbirliği yapan aramızdaki hainlerin Allah belasını versin. Allah onları kahretsin. Bir ölür bin diriliriz. Bin tane evladım olsa yine gönderirim. Bu ülkenin evladı bitmez" dedi.