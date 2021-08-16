Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel! Arama kıurtarma çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan 8 katlı binanın enkazındaki çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

SELDE ZARAR GÖREN İŞ YERLERİ TEMİZLENİYOR

İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor. Bazı iş yeri sahiplerinin de kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıkları gözleniyor.

Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de gerek vatandaşların gerekse arama kurtarma, temizlik çalışmalarını yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor.