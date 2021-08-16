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Giriş Tarihi: 16.8.2021 09:27 Son Güncelleme: 16.8.2021 11:41

Kastamonu'ya şehit ateş düştü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İLHAN DEMİRCİOĞLU
Kastamonu’ya şehit ateş düştü

Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün (23) Taşköprü ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada sözleşmeli er Muhammed Öztürk şehit düştü. Sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün acı haberi Kastamonu'num Taşköprü İlçesi Sümer Mahallesinde yaşayan ailesine verildi. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Taziye çadırının da kurulduğu şehidin baba ocağında Kur'anı Kerim okunup dualar edildi.

Kırhan köyü imamı Muharrem Öztürk ve ev hanımı Semra Öztürk çiftinin en küçük çocuğu olan şehit Muhammed Öztürk'ün bekar olduğu öğrenildi. Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinde 6 ay eğitim gören şehit Öztürk, Mayıs ayında 2'nci Kolordu 5'inci Komando Alay Komutanlığında göreve başladı. Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek operasyonu kapsamında 2 bin 137 rakımlı tepe üst bölgesinde havan atışı sonucu yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Öztürk şehit düştü.

Şehit Muhammed Öztürk, öğle namazına müteakip Taşköprü İlçesi Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazının ardından Kurban Tepesi Mezarlığında son yolculuğa uğurlanacak.

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Kastamonu'ya şehit ateş düştü
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