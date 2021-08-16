Kastamonu’ya şehit ateş düştü

Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada sözleşmeli er Muhammed Öztürk şehit düştü. Sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün acı haberi Kastamonu'num Taşköprü İlçesi Sümer Mahallesinde yaşayan ailesine verildi. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Taziye çadırının da kurulduğu şehidin baba ocağında Kur'anı Kerim okunup dualar edildi.

Kırhan köyü imamı Muharrem Öztürk ve ev hanımı Semra Öztürk çiftinin en küçük çocuğu olan şehit Muhammed Öztürk'ün bekar olduğu öğrenildi. Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinde 6 ay eğitim gören şehit Öztürk, Mayıs ayında 2'nci Kolordu 5'inci Komando Alay Komutanlığında göreve başladı. Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek operasyonu kapsamında 2 bin 137 rakımlı tepe üst bölgesinde havan atışı sonucu yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Öztürk şehit düştü.

Şehit Muhammed Öztürk, öğle namazına müteakip Taşköprü İlçesi Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazının ardından Kurban Tepesi Mezarlığında son yolculuğa uğurlanacak.