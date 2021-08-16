Lokman Hekim’in şifalı bitkileri Zeytinburnu’nda

Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi 2005 yılında 14 dönümlük alana kurularak kapılarını vatandaşlara açtı. Şifalı bitkilerin yetiştirildiği bahçe Kovid-19 virüsünün barınamadığı nadir noktalardan biri olma özelliğiyle vatandaşların akınına uğruyor. Huzurlu ve sessiz ortamıyla onlarca bitki türünün bulunduğu bahçenin havasını değiştiren tavus kuşları, su, kazlar ve kaplumbağalar bahçeye renk katıyor. Bu bahçede çiçekler ve bitkilerle ilgili pek çok bilgiye ulaşmak mümkün oluyor. Kozmetikten geleneksel ilaç yapımına kadar farklı alanlarda kullanılan bitki ve çiçekler hakkında küçük notların iliştirildiği levhaları okunulabiliyor. Bu bitkilerden yetiştirmek isteyenler ayrıca bahçedeki yetkililerden istedikleri bitkinin tohumlarını alabiliyor.



60 BİTKİ TÜRÜ DOĞAL ORTAMINDA YAŞIYOR



Kozmetikte ve geleneksel ilaç yapımında kullanılan renk renk çiçeklerin ve bitkiler Zeytinburnu Tıbbi Bahçesi'nde doğal yaşam şartlarına göre yetiştiriliyor. Bahçede bulunan 700'ü aşkın bitki çeşidinin yanı sıra serada ise Zambaklar, güller, su sümbülleri, Aloe Vera gibi 60'a yakın özel bitki türü bulunuyor. Hem çiçekleri ve bitkileri tanıyıp hem de buradaki ücretsiz kurslara da katılına biliniyor. Tıbbi bitkiler bahçesi aynı zamanda her yıl yüzü aşkın öğrenciye staj imkanı sağlayan bir araştırma merkezi özelliği de bulunuyor. Bahçede fitoterapi, aromaterapi ve doğal kozmetik yapım kursları da veriliyor.



EĞİTİM PROGRAMLARI VE METARYAL SAĞLANIYOR



Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ndeki hedefler arasında tıbbi bitkileri araştırmak, üretmek ve tanıtmak bulunuyor. Bu bahçe sayesinde bitki çeşitliliği korunup geliştirilmesine de katkıda bulunuluyor. Tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımları teşvik edilirken kültür altına alınması da özendiriliyor. Bahçe ayrıca eğitim programları için çalışma alanı ve materyal sağlıyor. Tıbbi floradan faydalanma konusundaki çalışmalara zemin oluşturuyor. Bahçede 700'ü aşkın tıbbi bitkiler üzerinde yapılan etiketleme sayesinde QR kod vasıtasıyla bitki hakkında geniş ve sesli bilgi alına biliniyor. Bahçede bitki atıkları doğal gübre olarak değerlendiriliyor. Sentetik gübre ve ilaçlara ise başvurulmuyor. Sulama için damlama ve yağmurlama yöntemleri kullanılıyor. Vatandaşlara da açık olan bahçe her gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebiliyor.