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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Lübnan’dan Türkiye’nin yardımlarına teşekkür

AA
Lübnan’dan Türkiye’nin yardımlarına teşekkür
Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar'da önceki gece bir akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 28 kişi öldü, 79 kişi yaralandı. Askeri yetkililer, patlamanın vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda gerçekleştiğini bildirdi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla durumu ağır 4 yaralının Ankara'ya nakledildiğini açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, gelen uçakta yanık tedavilerinde kullanılan ilaçlarla tıbbi malzeme de olduğunu belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti. Eski Başbakan Saad el- Hariri ise yardım çağrısına süratle icabet ettiği için Türkiye'ye teşekkürlerini sundu. AA
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Lübnan’dan Türkiye’nin yardımlarına teşekkür
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