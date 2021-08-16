Maviye dönmek için kapı kapı dolaşıyorlar

Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında 'turuncu' kategori ile vaka artışının yüksek olduğu Van'ın Erciş ilçesinde, aşılama oranının yüzde 55 olduğu ifade edildi. Günlük koronavirüs vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı ilçede hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 60'ı geçti. Koronavirüs ile mücadelenin başladığı aylarda Türkiye'nin en iyi ilçeleri arasında yer alan Ercişte, aşılamada ise aynı başarı sağlanamadı. İlçede görev yapan sağlık çalışanları, aşılama oranını yükseltmek için ikna ekibi gibi ev ev dolaşıyor. İlçedeki kırsal mahalleleri gezen mobil ekip, bir günde 2 bin kişiyi aşı yaparak büyük bir başarı elde etti.







Aşı ekibinin başında bulunan aile hekimi Dr. Mehmet İçöz, herkesin aşı olması için sağlık ekiplerinin büyük mücadele verdiğini belirterek, "Hafta sonu olmasına rağmen, aile sağlığı merkezi ekibimizle birlikte aşılama çalışmalarını hızlı bir şekilde yapmaktayız. İlçemizde kırmızı olan haritamızı bu çalışmalarla birlikte turuncuya döndürdük. İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve çalışma arkadaşlarımızın bu süreçte gayretli çalışmalarına şahit olduk. Bundan sonraki süreçteki amacımız, gece gündüz demeden zaman ayrımı gözetmeden çalışarak haritamızı önce sarıya, daha sonra maviye çevirmek" dedi.







EYLÜLE KADAR KIRMIZI SİLİNECEK

Türkiye'de çift doz Kovid-19 aşısı olan kişi sayısı 32 milyonu aşarken yaygın aşılamayla birlikte illerin risk kategorileri de değişmeye devam ediyor. Hedef nüfusun yüzde 70'inden fazlası aşı olan aralarında Bursa, Samsun, Mersin ve Trabzon'un da olduğu16 ilin, iki hafta içinde orta riskten (sarı) düşük risk kategorisine (mavi) geçecek. Böylece düşük riskli il sayısı 42'e ulaşacak. Aşılanma yüzdesinin yüzde 46'dan fazla olduğu Muş, Gümüşhane, Bitlis, Batman, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır gibi çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisindeki 7 il ise eylüle kadar yüzde 55 aşılanma oranına ulaşarak yüksek risk (turuncu) kategorisine geçecek. Böylece Türkiye'de çok yüksek risk kategorisinde hiçbir il kalmayacak. Burak Erdem ÇELİK/ANKARA



KORONAVİRÜSTE VAKA SAYISI 18 BİN 847 VEFAT 154

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid- 19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı , 154 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aş ı uygulananların oranı yüzde 70,92, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,03 olarak kayda geçti. Türkiye'de düne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 20 bin 437'si birinci doz, 32 milyon 916 bin 449'u ikinci doz, 6 milyon 612 bin 245'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 422 bin 949, son bir haftada ise 7 milyon 355 bin 728 doz aşı uygulandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız." ifadesini kullandı. ANKARA