Maviye dönmek için kapı kapı dolaşıyorlar





Aşı ekibinin başında bulunan aile hekimi Dr. Mehmet İçöz, herkesin aşı olması için sağlık ekiplerinin büyük mücadele verdiğini belirterek, "Hafta sonu olmasına rağmen, aile sağlığı merkezi ekibimizle birlikte aşılama çalışmalarını hızlı bir şekilde yapmaktayız. İlçemizde kırmızı olan haritamızı bu çalışmalarla birlikte turuncuya döndürdük.