Maviye dönmek için kapı kapı dolaşıyorlar

Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında 'turuncu' kategori ile vaka artışının yüksek olduğu Van'ın Erciş ilçesinde, aşılama oranının yüzde 55 olduğu ifade edildi.
Günlük koronavirüs vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı ilçede hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 60'ı geçti. Koronavirüs ile mücadelenin başladığı aylarda Türkiye'nin en iyi ilçeleri arasında yer alan Ercişte, aşılamada ise aynı başarı sağlanamadı.
İlçede görev yapan sağlık çalışanları, aşılama oranını yükseltmek için ikna ekibi gibi ev ev dolaşıyor. İlçedeki kırsal mahalleleri gezen mobil ekip, bir günde 2 bin kişiyi aşı yaparak büyük bir başarı elde etti.
Aşı ekibinin başında bulunan aile hekimi Dr. Mehmet İçöz, herkesin aşı olması için sağlık ekiplerinin büyük mücadele verdiğini belirterek, "Hafta sonu olmasına rağmen, aile sağlığı merkezi ekibimizle birlikte aşılama çalışmalarını hızlı bir şekilde yapmaktayız. İlçemizde kırmızı olan haritamızı bu çalışmalarla birlikte turuncuya döndürdük.
İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve çalışma arkadaşlarımızın bu süreçte gayretli çalışmalarına şahit olduk. Bundan sonraki süreçteki amacımız, gece gündüz demeden zaman ayrımı gözetmeden çalışarak haritamızı önce sarıya, daha sonra maviye çevirmek" dedi.