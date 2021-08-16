Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MHP TBMM'ye başvuruda bulundu! Fondaş medya ile ilgili harekete geçildi
Giriş Tarihi: 16.8.2021 16:18 Son Güncelleme: 16.8.2021 16:21

MHP TBMM'ye başvuruda bulundu! Fondaş medya ile ilgili harekete geçildi

AA
MHP TBMM’ye başvuruda bulundu! Fondaş medya ile ilgili harekete geçildi

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organlarına ilişkin düzenlemeler içeren "Yabancı Kaynaklardan Fonlanan Bazı Faaliyetler Hakkında Kanun Teklifi"ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Öztürk'ün teklifine göre, bir yabancı merkez temsilcisi olarak internet ve sosyal medya mecraları gibi kanallar dahil olmak üzere herhangi bir kitle iletişim mecrasında habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu ve benzeri bilgi aktarımı faaliyetlerinde bulunmak isteyenlere "tescil" zorunluluğu getirilecek.

AÇIK VE ANLAŞILIR BİÇİMDE AYDINLATILMASI ZORUNLU OLACAK

Yabancı merkez temsilcisi kabul edilenler tarafından habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu gibi her türlü bilgi aktarımı faaliyetleri gerçekleştirilirken, bu faaliyetlere muhatap yararlanıcının anılan faaliyetlerin yabancı merkez ya da merkezlerce sağlanan fonlar vasıtasıyla gerçekleştirildiği konusunda açık ve anlaşılır biçimde aydınlatılması zorunlu olacak.

Teklifle, bu hükümlere aykırı hareket eden yabancı merkez temsilcileri hakkında cezai müeyyideler öngörülüyor.

Yılmaz, Ruşen ve Cumhuriyet CHP’li Cihangir İslam Ruşen Çakır’a destek çıktı Son dakika: Ruşen Çakır'ı fonlayan vakfın başkanı TSK'nın gizli bilgilerini istemiş!

ARKADAŞINA GÖNDER
MHP TBMM'ye başvuruda bulundu! Fondaş medya ile ilgili harekete geçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA