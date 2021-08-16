MHP TBMM’ye başvuruda bulundu! Fondaş medya ile ilgili harekete geçildi

Öztürk'ün teklifine göre, bir yabancı merkez temsilcisi olarak internet ve sosyal medya mecraları gibi kanallar dahil olmak üzere herhangi bir kitle iletişim mecrasında habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu ve benzeri bilgi aktarımı faaliyetlerinde bulunmak isteyenlere "tescil" zorunluluğu getirilecek.

AÇIK VE ANLAŞILIR BİÇİMDE AYDINLATILMASI ZORUNLU OLACAK

Yabancı merkez temsilcisi kabul edilenler tarafından habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu gibi her türlü bilgi aktarımı faaliyetleri gerçekleştirilirken, bu faaliyetlere muhatap yararlanıcının anılan faaliyetlerin yabancı merkez ya da merkezlerce sağlanan fonlar vasıtasıyla gerçekleştirildiği konusunda açık ve anlaşılır biçimde aydınlatılması zorunlu olacak.

Teklifle, bu hükümlere aykırı hareket eden yabancı merkez temsilcileri hakkında cezai müeyyideler öngörülüyor.



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