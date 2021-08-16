MSB bu görüntülerle duyurdu: 8 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da süren operasyonda, son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.
Alçakça tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyla (EYP) Mehmetçikleri şehit eden teröristlerin, tespit edilip etkisiz hale getirildiği ifade edilen paylaşımda, operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığı aktarıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı.#MSB #TSK pic.twitter.com/H52JeJJiYw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2021