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Giriş Tarihi: 16.8.2021 22:02 Son Güncelleme: 16.8.2021 22:07

MSB bu görüntülerle duyurdu: 8 terörist etkisiz!

MSB bu görüntülerle duyurdu: 8 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki operasyonda, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da süren operasyonda, son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Alçakça tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyla (EYP) Mehmetçikleri şehit eden teröristlerin, tespit edilip etkisiz hale getirildiği ifade edilen paylaşımda, operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığı aktarıldı.

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MSB bu görüntülerle duyurdu: 8 terörist etkisiz!
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