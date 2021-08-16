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Giriş Tarihi: 16.8.2021 21:33 Son Güncelleme: 16.8.2021 21:33

MSB duyurdu! Sel bölgelerindeki 681 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi

MSB duyurdu! Sel bölgelerindeki 681 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'ta 681 vatandaşın helikopterlerle tahliye edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Bakanlığın paylaşımında, "Her zaman asil milletimizin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da vatandaşlarımızın tahliyesi ile yardımların ulaştırılması görevine devam ediyor. Helikopterlerle şu ana kadar 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! Sel bölgelerindeki 681 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi
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