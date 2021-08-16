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Giriş Tarihi: 16.8.2021 09:27

Samsunlu şehit Kastamonu’da defnedilecek

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsunlu şehit Kastamonu’da defnedilecek

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün ailesine acı haber ulaştı. Samsunlu şehidin Kastamonu'da defnedileceği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde P. Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk şehit oldu. Pençe Şimşek Hareket Bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Muhammed Öztürk'ün cenazesi bugün öğlen Taşköprü ilçesinde toprağa verilecek.

Samsun'un Vezirküprü ilçesinde doğan ancak imam olan babasının görevi gereği ailece Kastamonu Taşköprü ilçesinde ikamet eden şehidin ailesine acı haber de burada verildi.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut Öztürk, Taşköprü ilçesine bağlı Kırha köyünde yaşayan baba Muharrem ve anne Semra Öztürk'e şehadet haberini verdi.

Acı haberin ardından ailenin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, öğle namazı sonra Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verilecek.

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Samsunlu şehit Kastamonu’da defnedilecek
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