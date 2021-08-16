“Sanal Tombala” oynarken suçüstü... Böyle yakalandılar!

İstanbul Emniyeti; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi'nde bulunan bir adreste "Sanal Tombala" oynatıldığını tespit etti. Adreste 5 farklı bilgisayarda sanal tombala oynatıldığı saptandı.

Yasa dışı kumar yoluyla elde edildiği değerlendirilen bin 30 lira ve 5 bilgisayara el konuldu. Kumar oynayan beş kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi M.Ö. hakkında da "Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri Sancaktepe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi.