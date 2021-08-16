Selde hayatını kaybeden Salih Sıral toprağa verildi

Kastamonunun Bozkurt ilçesinde medyana gelen şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel felaketinde yaşamını yitiren Salih Sıral İstanbul Bayrampaşa'da son yolculuğuna uğurlandı.





Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yaşamını yitiren hemşehrimiz Salih Sıral'ı son yolculuğuna uğurladık. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah" diyerek baş sağlığı diledi.