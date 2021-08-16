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Giriş Tarihi: 16.8.2021 16:10

Selde hayatını kaybeden Salih Sıral toprağa verildi

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Selde hayatını kaybeden Salih Sıral toprağa verildi

Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Salih Sıral Bayrampaşa'da İstanbul Valisi Ali YerliKaya'nın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonunun Bozkurt ilçesinde medyana gelen şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel felaketinde yaşamını yitiren Salih Sıral İstanbul Bayrampaşa'da son yolculuğuna uğurlandı.



Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yaşamını yitiren hemşehrimiz Salih Sıral'ı son yolculuğuna uğurladık. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah" diyerek baş sağlığı diledi.

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Selde hayatını kaybeden Salih Sıral toprağa verildi
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