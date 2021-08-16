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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında
Giriş Tarihi: 16.8.2021 07:01 Son Güncelleme: 16.8.2021 07:03

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

Son dakika haberler: Ağustos ayının başında yapılması beklenirken yangınlar ve sonrasında gelen sel felaketleri nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek. Bakanların büyük bölümünün afetlerle ilgili olarak sahada çalışmada olması nedeniyle ertelenen kabine toplantısında bugün çok önemli başlıklar ele alınacak. Aşı olmayanlara kısıtlama gelmesine yönelik iddialar, kovid vakalarında son durum, yangın ve sel felaketi yaşayan bölgeler, terörle mücadele ve Afganistan'daki tablo gibi birçok alanda önemli son dakika kararları gelebilir. İşte detaylar

Afetler nedeniyle geciken kabine toplantısının bugün gerçekleşeceğine ilişkin son dakika bilgisi gelirken Başkan Erdoğan'ın kritik gündem maddeleriyle toplayacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde çok önemli başlıklar masada olacak. Yangın ve sel felaketleri nedeniyle bakanlar sahada çalışırken yapılamayan Kabine toplantısının bugün yapılacağı kesinleşti. Toplantıda sel felaketi, yangınlar başta olmak üzere koronavirüs, aşı olmayanlara kısıtlama ve birçok konu değerlendirilecek. Toplantı sonunda Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek kabine toplantısında alınan kararları açıklayacak. İşte kabine toplantısına dair son dakika haberleri.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Koronavirüste özellikle yeni ya da ek tedbirlere dair ve aşı olmayanlarla ilgili dile getirilen iddialarla ilgili değerlendirmeler için gözlerin çevrildiği kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek. Toplantıda koronavirüste artan vaka sayıları hastaneye yatış ve ölüm sayılarıyla birlikte değerlendirilerek karar alınacak. Bakanların görev alanlarıyla ilgili önemli sunumlar gerçekleştireceği toplantıda birçok kritik başlık yer alacak.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISINDA ÇOK ÖNEMLİ KARARLAR ÇIKABİLİR

Başta kovid-19 pandemisi olmak üzere Türkiye gündeminde yer alan birçok konuyla ilgili alınacak kararlara ilişkin gözler kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Yangın ve sel felaketlerinin de içerisinde olduğu sıcak gündem maddeleriyle ilgili değerlendirmelerin yapılıp karara bağlanacağı Cuhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 2 Ağustos tarihinde yapılması planlanıyordu. Yangın olayları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen kabine toplantısı bugün yapılacak.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde sağlıktan ekonomiye, dış politikadan terörle mücadeleye birçok kritik konu ve kararların masada olması bekleniyor.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

İŞTE KABİNE GÜNDEMİ

KORONAVİRÜSTE TABLODAKİ ARTIŞ

Kabine toplantısında Koronavirüs başlığı altında ilk olarak normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek. Durumun ağırlaşan ve hastaneye yatışı gerektiren vakalara ve ölüm sayılarına oranına ilişkin detaylı sunumu gerçekleştirilerek durumun haritası çıkarılacak.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

YENİ TEDBİRLER OLACAK MI?

Vaka artışlarıyla ilgili haritanın değerlendirilmesinin ardından yeni tedbirler alınıp alınmayacağına ilişkin öneri ve bilimsel veriler masaya yatırılacak.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

SON DAKİKA HABERİ AŞI OLMAYANLARIN DURUMU MASADA

Bir süredir tartışmalara neden olan ve birçok farklı sesin çıktığı diğer bir konu için de gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'da olacak. Bu da kovid aşısı olmayanların durumu. Bu kesime herhangi bir kısıtlama ya da tedbirin gelip gelmeyeceği bu toplantıda netleşecek.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

AŞILAMA ORANINDA ARTIRMA ÇABASI

Başkan Erdoğan'ın 'zorunluluktan yana değilim' dediği aşı olmayan kitleyle ilgili aşılama oranının nasıl arttırılacağı, herhangi bir sosyal kısıtlamanın gelip gelmeyeceği de bu görüşme sonrasında karara bağlanabilir.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

18 YAŞ VE ALTI İÇİN AŞILAMA

Sağlık Bakanlığı'nın aşılamada yaş gruplarını biraz daha aşağı çekmek için harekete geçtiği de belirtildi. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan tek rahatsızlığı olan çocuklarımızı gençlerimizi kovid aşılamasından yanayız. Bilim Kurulu'nun da 18 yaş grubunun aşılanmasına yönelik fikir birliğinden söz ediliyor.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

Bilim kurulu edinilen son dakika bilgisine göre 18 yaş aşılamasıyla ilgili tavsiye niteliğindeki kararı kabineye sundu.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ KARARLAR | OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Okullar zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceğiz' açıklamasının ardından kabine toplantısında okullarla ilgili Milli Eğitim Kararlarının da alınarak Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

FELAKETLER SONRASI TARİHLER DEĞİŞİR Mİ?

Bugünkü toplantının gündeminde Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri ile okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz" demişti. Kabine toplantısına Ziya Selçuk'un yerine getirilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak. Kabine toplantısında normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

YANGIN BÖLGELERİNDEKİ DURUM KABİNE GÜNDEMİNDE

Antalya Manavgat ile sembolleşen ancak birçok il ve ilçede 13 gün kadar devam eden yangınlar ve sonrasında atılacak adımlarla ilgili de kabine toplantısında bir değerlendirme yapılacak. Konuyla ilgili çalışmaların son durumuna dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bir sunum gerçekleştirilecek.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

SEL BÖLGESİNDE AFET YÖNETİMİ MASADA

Masadaki en kritik başlıklardan birisi de Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı ağır olmak üzere Batı Karadeniz'i vuran ve 50'nin üzerinde can kaybı 60'ın üzerinde kaybın olduğu sel felaketleri ve bu alanda yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar olacak. Afet bölgesindeki son gelişmeler ele alınarak Başkan Erdoğan'a sunum yapılması bekleniyor.

Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında

Kabinede ele alınacak diğer başlıklar da şöyle:

Ekonomideki gelişmeler

Terörle mücadeledeki son durum

Sınır güvenliği

Kaynak: Sabah.com.tr

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Son dakika haberler: Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında
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