İyi Partili başkan tutuklandı

İyi Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı. İyi Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan kesinleşmiş infaz cezasından dolayı tutuklanarak Kocaeli Açık Cezaevine konuldu.

Tatar'ın yol uygulamasında yapılan GBT sorgusunda 4 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tatar tutuklandı.

Erol Tatar'ın Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan kesinleşmiş 4 yıllık infaz cezasının bulunduğu ve itiraz hakkının da olmadığı ortaya çıktı. Ekiplerce gözaltına alınan Tatar tutuklanarak Kocaeli Açık Cezaevine gönderildi.

4 yıl hapis cezası bulunduğu anlaşılan Tatar'ın, mahkemeye itiraz hakkı bulunmadığı için cezaevine girdiği öğrenildi.