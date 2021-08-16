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Giriş Tarihi: 16.8.2021 12:46 Son Güncelleme: 16.8.2021 13:02

Son dakika | MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz! Teröristler için kaçış yok!

Son dakika | MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz! Teröristler için kaçış yok!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den son dakika açıklaması "Hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz" denildi.

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Son dakika | MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz! Teröristler için kaçış yok!
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