Son dakika | MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz! Teröristler için kaçış yok!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den son dakika açıklaması "Hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz" denildi.