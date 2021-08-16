Son dakika: Sosyal medya üzerinden kredi dolandırıcılığına operasyon

Dolandırıcılık operasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Şebekenin sosyal medya üzerinden Berat Arslan sahte adıyla paralı ilan verip, kredi çıkartma vaadiyle insanların internet bankacılığı bilgilerini aldığı, daha sonra bu kişiler adına kredi başvurusu yaptığı, kredi çıkması halinde çekilen parayı farklı hesaplar üzerinden kendi ad ve hesaplarına aldığı tespit edildi. Bu şekilde birçok kişiyi bankalara borçlandıran dolandırıcının vatandaşları mağdur ettiği belirlendi.

TAKİBE ALINDILAR

Yapılan araştırmada 5 şüpheli şahsa ve 5 GSM hattına yönelik tedbir uygulanmaya başlandı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen 8 eylemde 90 bin lira dolandırıcılıktan elde edilen haksız kazanç tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştiren 18 şüpheliye yönelik İstanbul, Konya, Ankara, Adana, Mersin ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul'daki operasyonlar ise Beykoz, Sancaktepe, Ataşehir, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirildi. Şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda bir adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.