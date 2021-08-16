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Giriş Tarihi: 16.8.2021 09:57 Son Güncelleme: 16.8.2021 10:00

Son dakika: THY Afganistan seferlerini iptal etti

Son dakika: THY Afganistan seferlerini iptal etti

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban milislerinin akşam saatlerinde Başkanlık Sarayı'na girdiği bildirildi. Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları tarifleri uçuşları iptal etti. Ayrıca, THY Afganistan'da bulunan Türkleri tahliye etmek için bölgeye uçak gönderdi.

Son dakika... Türk Hava Yolları, Afganistan'daki iç karışıklık nedeniyle ülkeye olan tüm seferlerini iptal etti. Sadece Afganistan'da olan Türkleri tahliye etmek için uçak gönderildi.

ABD güçlerinin ülkeden ayrılmasının ardından Taliban'ın şehirleri birer birer ele geçirmesiyle birlikte başlayan kaos ortamı yerini ülkeden kaçışa bıraktı. En güvenli bölge olarak seçilen Kabil Havalimanı'na on binlerce Afgan hucüm etti. Uçaklara binmek isteyen Afganları yatıştırmak için güvenlik güçleri havaya ateş açtı.

TALİBAN 20 YIL SONRA KABİL'DE

Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi.

Taliban güçlerinin kentin dış mahallerine girmesi üzerine Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti.

Taliban, hiçbir direnişle karşılaşmadan kent merkezine girdi. Başkanlık sarayı ele geçirildi. Kabil havaalanına ateş açıldığı haberi geliyor. Taliban, hiçbir direnişle karşılaşmadan kent merkezine girdi. Başkanlık sarayı ele geçirildi. Kabil havaalanına ateş açıldığı haberi geliyor.

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Son dakika: THY Afganistan seferlerini iptal etti
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