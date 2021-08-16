Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberler | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Giriş Tarihi: 16.8.2021 07:15 Son Güncelleme: 16.8.2021 07:16

Son dakika haberler | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı

Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın kritik gündem maddeleriyle toplayacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında çok önemli başlıklar masada olacak. 2 Ağustos tarihinde toplanması beklenen ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakanın arazide olması nedeniyle ertelenen Kabine toplantısının yarın gerçekleşeceği öngörülürken toplantıda sel felaketi, yangınlar başta olmak üzere koronavirüs, aşı olmayanlara kısıtlama ve birçok konu değerlendirilecek. İşte kabine toplantısına dair son dakika haberleri.

Kabine toplantısına ilişkin son dakika haberi: İşte kabinden son dakika haberleri…

Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı

Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı

Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA