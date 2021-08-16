Türk Kızılay’ı 1091 kişilik ekiple sahada

TÜRK Kızılayı
, Sinop
, Bartın
ve Kastamonu
'da 1091 afet uzmanı ve gönüllüsüyle yardım çalışmalarını sürdürüyor. Kurum şu ana kadar 142 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırdı,. 9 ikram ve 49 operasyon aracının bölgede bulunduğu açıklandı. Kızılay ekiplerinin, Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık
'taki yardım çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen köylere de su, ekmek, gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdığı, ulaşılamayan köylere Türk Silahlı Kuvvetleri
helikopterlerinin desteğiyle yardım malzemesi ulaştırıldığı kaydedildi. ANKARA