Yangın mağduru işverenlerin SGK prim borçları 4 ay ertelendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Muğla İl Müdürü Ahmet Ekecan Orman yangınlarından etkilenen Muğla ili ve bazı ilçelerindeki işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri gereken bildirgelerin verilme süreleri ile prim borçları ödeme sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

Ahmet Ekecen, yangından etkilenen Muğla ve bazı ilçelerinin 29 Temmuz ile 26 Ağustos arasında SGK' ya verilmesi gereken belgelerin kuruma verilme süresi 26 Ağustos 2021' e uzatıldığını belirtti. Ekecan iş kazaları ve meslek hastalığı bildirimlerinin hariç tutulduğunu da sözlerine ekledi.

Ekecan, yangın felaketinin meydana geldiği Muğla Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan'da faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, 5510 sayılı Kanun gereğince yangının meydana geldiği tarih ile 01.11.2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alındığını açıkladı.

Ekecan, Muğla Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan'da meydana gelen yangın felaketi nedeniyle, Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas , Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Menteşe'deki yerler için 03.08.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Yatağan'daki yerler için 06.08.2021 - 26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacağı bilgisini aktardı.

ÖDEME KOLAYLIĞI

Ayrıca Ekecan, ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Muğla Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde 29.07.2021 tarihinde Menteşe'de 03.08.2021 tarihi itibarıyla, Yatağan'da 06.08.2021 tarihi itibarıyla yapılandırma / taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerindeki yerler için 29.07.2021-01.11.2021 Menteşe ilçesindeki yerler için 03.08.2021 ila 01.11.2021, Yatağan ilçesindeki yerler için 06.08.2021 ila 01.11.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30.11.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacağını da sözlerine ekledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Muğla İl Müdürü Ahmet Ekecan 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçların tecil faizi alınmaksızın ya da daha düşük bir tecil faiz oranı ile taksitlendirilebileceği hüküm gereği; 28.02.2022 tarihine kadar yazılı başvuru yapılması ve 2013/14 sayılı Genelgede belirtilen diğer şartlarının sağlanması kaydıyla ertelenen borçların azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilebileceğini belirtti.

Ayrıca Ekecan, devam eden 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili olarak primlerin ertelenmesine rağmen mevcut borçlarını yapılandırmak isteyen işveren ve sigortalıların 31.08.2021 tarihine kadar yapılandırmaya da başvurabileceklerini belirtti.