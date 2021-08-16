Yangında zarar gören evler yenileniyor!

Turizm cenneti Marmaris'te 29 Temmuz'da yakın tarihin en büyük felaketi başladı. Armutalan'dan yükselen alevler, kent merkezine yayıldı, turistik mahallere sıçradı. Adeta ateş çemberinde kalan doğa harikasında, kızılçam ormanları küle döndü. Marmaris'te başlayan orman yangınından sonra, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de de alevler yükselmeye başladı. Muğla tam anlamıyla kabusu yaşadı. Kente kül yağdı. Bazı anlar nefes almak zorlaştı, yöre halkı günlerce duman soludu. Turizm cenneti cehenneme döndü.

Orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangından etkilenen yöre halkına ise yardımlar gecikmedi. Muğla Valiliği, yangın bölgelerindeki yöre halkının yaralarının sarılması amacıyla sürdürülen çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris'te yangından etkilenen alanlarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

YENİ BİNALAR YAPILIYOR

Valiliğin sürdürülen çalışmaları hakkındaki bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi: "Muğla'mızın 13 ilçesinde tespit edilen 96 ağır hasarlı binanın yıkımına karar verilirken, bu binalardan 35'inin yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımı gerçekleştirilen binaların yerine yeni bina yapımı ile ilgili proje çalışmaları devam ederken, bir binanın yapımına başlandı."

MADDİ MANEVİ DESTEK

Yöre halkına maddi manevi birçok desteğin verildiği ifade edildi. Söz konusu çalışmalar hakkında, "Diğer yandan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi için 752 kişiye toplam 5.134.085 TL nakdi yardım yapıldı. Tarım ve hayvancılık alanında 1035 evcil hayvanın tedavisi yapılırken mevcut hayvancılık faaliyetlerinin kesintisiz devamı için 638.630 kg kaba yem, 464.810 kg kesif yem üreticilere ulaştırılmış ve 20 adet hayvan barınma çadırı ile hayvanların barınma ihtiyacı karşılanmıştır. Yangından etkilenen kritik enerji nakil hatlarında acil onarımlar tamamlanmış olup haberleşme altyapısı 16 mobil baz istasyonu ile desteklenmiştir. Yangın sonrası tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında orman yangınlarının söndürüldüğü alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde yüzlerce kara kaplumbağası, diğer yaban hayatı canlılarının yanı sıra evcil hayvanlar da kurtarılmıştır. Yaralı olanların tedavisinin yapılması amacıyla veterinerlere teslim edilmiş tedavisi biten canlılar yaban hayatına salıverilmiştir.

Yanan bölgelerde doğal yaşamın tekrar canlanması için bilimsel çalışmalar başlatılmış olup bu çalışmalarda özellikle taş kovukları içerisinde kısmen korunaklı alanların oluştuğu tespit edilmiştir. Bu tip alanlardaki taş altlarında gümüş böceği gibi hassas türlerin hayatta kalabildiği saptanmıştır.

1785 hane ziyaret edilerek, Psiko-Sosyal destek ekipleri tarafından 5.967 vatandaşımıza psikolojik ilk yardım ve psiko-eğitim çalışmalarını kapsayan psiko-sosyal destek sağlanmıştır."

Osmaniye, Bayır, Turgut, Orhaniye, Hisarönü, Dereözü, Turunç, İçmeler mahallelerinde yangın sonrası çalışmalarını yerinde inceleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangından etkilenen vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaraların hızla sarılacağını ifade etti.