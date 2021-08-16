Yine Akşener, yine darp! Saldırıya uğrayan Soner Develi yaşadıklarını SABAH’a anlattı

Biz de onlara, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' diye karşılık verdik. O sırada İYİ Partili olduğu söylenilen ve tanımadığım bir kişi bize küfür etti, ardından üzerimize yürüyerek bana yumruk attı. O anda neye uğradığımızı şaşırdık. Bu kişiler her gittikleri ilde olay çıkarıyorlar. Beni yumruklayan o kişi bir anda ortadan kayboldu. Onun yumruğuyla burnumdan yaralandım ve polise giderek o kişiden şikayetçi olacağım" dedi