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Giriş Tarihi: 16.8.2021 14:28

Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cü eski emniyetçiler yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cü eski emniyetçiler yakalandı

Datça’dan Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında eski emniyet mensuplarının da olduğu 10 FETÖ şüphelisi ile organizatör oldukları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Datça'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi ile organizatör oldukları öne sürülen 2 zanlı yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından sahil güvenlik ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, şüpheliler tekneye bindikleri sırada yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin 7'si emniyet müdürlüğünden, 2'si komiser yardımcılığından, biri de diş hekimliğinden ihraç edildiği öğrenildi.

Teknedeki 10 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda kaçak geçişe aracılık ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli de yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cü eski emniyetçiler yakalandı
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