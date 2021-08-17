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Giriş Tarihi: 17.8.2021 19:14 Son Güncelleme: 17.8.2021 19:16

Bakan Koca duyurdu! Kovid-19 aşılarının toplamı 85 milyona ulaştı

Bakan Koca duyurdu! Kovid-19 aşılarının toplamı 85 milyona ulaştı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; birinci, ikinci ve üçüncü doz Kovid-19 aşılarının toplamının 85 milyona ulaştığını açıkladı.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOPLAM 85 MİLYON DOZ! Birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşılarının toplamı 85 Milyona ulaştı. Kalan tüm aşıları da hızla yapmaya hazırız. Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca duyurdu! Kovid-19 aşılarının toplamı 85 milyona ulaştı
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