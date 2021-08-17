Bakan Koca duyurdu! Kovid-19 aşılarının toplamı 85 milyona ulaştı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOPLAM 85 MİLYON DOZ! Birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşılarının toplamı 85 Milyona ulaştı. Kalan tüm aşıları da hızla yapmaya hazırız. Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin." ifadelerini kullandı.
TOPLAM 85 MİLYON DOZ! Birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşılarının toplamı 85 Milyona ulaştı. Kalan tüm aşıları da hızla yapmaya hazırız. Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 17, 2021