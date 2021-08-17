Bakan Koca’dan peş peşe aşı uyarıları

Büyüklerimiz torunlarını sarılıp öpsün, dostlar birbirine rahat konuk olsun diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin.

Üniversiteli ekrandan kampüse neşesi tam yerinde dönsün diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin." ifadelerini kullandı.