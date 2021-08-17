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Giriş Tarihi: 17.8.2021 21:40

Bakan Koca'dan peş peşe aşı uyarıları

Bakan Koca’dan peş peşe aşı uyarıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Türkiye işini gücünü aksatmasın, sokakta hayatın hakkını versin diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşı uyarılarını yineledi.

Bakan Koca, "Türkiye işini gücünü aksatmasın, sokakta hayatın hakkını versin diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin.

Büyüklerimiz torunlarını sarılıp öpsün, dostlar birbirine rahat konuk olsun diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin.

Üniversiteli ekrandan kampüse neşesi tam yerinde dönsün diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan peş peşe aşı uyarıları
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