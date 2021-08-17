En alçaktan en yükseğe her yerde ASELSAN

Dünyada çok az ülkenin başarabildiği hava savunma
sistemleri ve bunlarda kullanılan parçacıklı mühimmat teknolojisini ASELSAN
geliştirip üreterek TSK'ya teslim ediyor. Havadan gelen tehditlere kalkan olan ASELSAN sistemleri milli güvenliğe destek oluyor. ASELSAN, Hava Savunma Silah ve Füze Sistemlerinin yüksek performans sensör, komuta kontrol, haberleşme ve atış kontrol sistemleriyle entegre olduğu katmanlı hava savunma konseptine uygun sistemleri geliştirmeye ve üretmeye devam ediyor. ASELSAN'ın alçak, orta ve yüksek irtifadan gelen hava tehditlerine yönelik sistemleri ülke güvenliğine katkı sunarken Türkiye
'nin bu alanda tamamen bağımsız olan çok az sayıdaki ülkenin arasında yer almasını sağlıyor.
PARÇACIKLI MÜHIMMATTA İKİ ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE
ASELSAN, 35 mm namlulu silah sistemlerinin geliştirilmesine yönelik olarak SSB ile başladığı projeler kapsamında havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava tehditlerine karşı KORKUT, Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemleri geliştiriyor. Bu sistemlerin geliştirme çalışmalarının tamamlanması ile Türkiye 35 mm parçacıklı mühimmat teknolojisine sahip iki ülkeden biri haline gelecek. Bu alandaki en yüksek etkinlik düzeyine sahip sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandıran ASELSAN, hali hazırda KORKUT sistemlerinin seri üretimine Kara Kuvvetleri Komutanlığı
için devam ediyor. Öte yandan Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top Sistemleri ile parçacıklı mühimmatın üretimi hem Kara hem de Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için devam ediyor.
EN ALÇAKTAN EN YÜKSEĞE
ASELSAN, hava savunma alanındaki 25 yıllık tecrübesi ile KORKUT Kundağı Motorlu Hava Savunma Silah Sistemi, HİSAR Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri gibi hava savunma projeleri kapsamında çeşitli kalibre silahlar kullanabilen, füze ve/veya roket atabilen, kara, deniz ve hava platformlarına entegre edilebilen çeşitli hava savunma silah sistemlerinin tasarım, geliştirme ve üretim çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca TSK envanterindeki hava savunma sistemlerinin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda modernizasyonunu da yapıyor.
ASELSAN'DAN MİNİ İHA
AVIYONIK sistemlerdeki milli kabiliyetlerini mini İHA'lara aktarmaya başlayan ASELSAN, 500 gramdan daha hafif olan SAKA'yı üretti. SAKA İHA'lar güvenlik güçlerinin keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılacak. Daha küçük ve daha hafif İHA'lar için de geliştirme çalışmaları devam ediyor. ASELSAN, Türkiye'de ilk defa özgün, yerli ve milli haberleşme modemi, uçuş kontrolcüsü ve görüntü işleme birimi donanım, yazılım ve algoritmaları barındıran 500 gramdan hafif SAKA İnsansız Hava Aracını (İHA) üretti. Gelinen aşamada, özgün hava aracı platformu, itki sistemi ve uçuş kontrolcüsü donanım, yazılım ve algoritmaları barındıran 500 gramdan hafif hava aracı için entegrasyon çalışmaları tamamlanarak uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi. Aviyonik sistemler tasarım ve üretim kabiliyeti bulunan ASELSAN, bu avantajını kullanarak alt sistemleri millileştirme çalışmalarını sürdürerek özgün uçuş kontrolcü ile birlikte görüntü işleme birimini de millileştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı ve ürün kabiliyetlerini daha hafif ve küçük platformlar ile genişletmeyi hedefliyor.
SÜRÜ KONSEPTINE DE UYARLANABILECEK
Sürü konseptine de uyarlanabilecek altyapıya sahip yerli ve milli SAKA İHA'lar ile TSK'nın keşif ve gözetleme faaliyetleri kapsamında operasyonel etkinliğinin arttırılması mümkün olacak. SAKA'nın asgari 25 dakika uçuş süresi, 2 km haberleşme menzili, ihtiyaca göre özelleştirilebilen yazılım altyapısı ve yerli, milli ve güvenli haberleşme sistemi ile yabancı menşeili emsal ürünlere üstünlük sağlanması planlanıyor. SAKA İHA'ların seri üretiminde ASELSAN'ın çok rotorlu drone alanındaki iştiraki olan DASAL Havacılık Teknolojileri firması ile birlikte çalışılacak.