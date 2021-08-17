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Giriş Tarihi: 17.8.2021 12:24

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirdiğini açıkladı. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kahraman komandoların, Irak'ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ettiğini açıkladı. Her bir taşın altına bakan komandoların Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi bildirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 10 OLDU

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da operasyonlar kararlılıkla devam ederken, tuzaklanmış EYP ile Mehmetçikleri şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarda 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu
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