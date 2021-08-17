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Giriş Tarihi: 17.8.2021 14:20

Göksu: Laf değil iş üretiyoruz!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Göksu: Laf değil iş üretiyoruz!

İstanbul Esenler İlçesi'nde devam eden Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi hakkında Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu sosyal medyadan açıklama yaparak "Deprem İstanbul için bir risk. Bu riski ortadan kaldırmanın tek yolu ise konutlarımızı yenilemek. Esenler'de yapımına devam ettiğimiz 'Türkiye'nin İlk Akıllı Şehri ve En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaatlarımız artık son aşamada. Laf değil iş üretiyoruz!" dedi

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak anılan ve örnek projelerden biri olarak gösterilen "Türkiye'nin İlk Akıllı Şehri ve En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi" İstanbul Esenler İlçesi'nde tüm hızıyla devam ediyor. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da resmi Twitter hesabından Türkiye'nin İlk Akıllı Şehri ve En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında açıklama yaptı.

"RİSKİ ORTADAN KALDIRMANIN TEK YOLU KONUTLARIMIZI YENİLEMEK"

Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem İstanbul için bir risk. Bu riski ortadan kaldırmanın tek yolu ise konutlarımızı yenilemek. Esenler'de yapımına devam ettiğimiz 'Türkiye'nin İlk Akıllı Şehri ve En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaatlarımız artık son aşamada. Laf değil iş üretiyoruz!" dedi.

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Göksu: Laf değil iş üretiyoruz!
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