İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Ağustos tarihinde Esenyurt İlçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) organizesinde gerçekleşen etkinlik ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) organizesinde 'Halk Buluşması' etkinliği kapsamında Esenyurt Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklaması neticesinde toplanan grup içerisinden etkinlik süresince farklı zaman dilimlerinde, alanda toplanmış olan kalabalık grup içerisinden 'Terör Örgütü Lehine' sloganlar atarak 11 şahsın suça karıştığı tespit edildi.

HDP'nin yasadışı etkinliğine 11 gözaltı

Tespit edilen 7 şahıs ve 4 yaşı küçük şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs görüntü inceleme ve tespit çalışması neticesinde yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların yapılan detaylı incelemelerinde 2 şahsın "2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanununa Muhalefet", "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit" ve "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" gibi geçmiş suç kayıtlarının olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.