İsmail Çataklı, Tunç Soyer’i yalanladı: Yakışmadı

Independent Türkçe'ye söyleşi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, bu söyleşide İzmir depreminde yaptıkları faaliyetleri anlatırken, "Depremden 5 saate sonra bir yerel yönetim olmamıza rağmen ilk çadırları kurmuştuk. AFAD ertesi gün kurabildi. AFAD'ın asıl işi bu ama onlar ertesi gün kurabildiler" cümlelerini kullandı.