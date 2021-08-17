İYİ Partililer yine vatandaşa saldırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
ile destekçilerinin Rize
ve Muğla
ziyaretlerinde çıkarılan olayların bir benzeri bu kez Bayburt
'ta yaşandı. Akşener'in esnaf ziyareti sırasında İYİ Partililer tarafından yumruklanan Soner Develi (23) burnundan yaralandı. Saldırgandan şikâyetçi olacağını belirten Develi, olayı SABAH'a anlattı: "Bir arkadaşımız Akşener'e soru sormak istedi. Bu sırada İYİ Partililer, arkadaşımızın üzerine yürüdü ve 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' diye slogan attılar. Biz de onlara, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' diye karşılık verdik. İYİ Partili olduğu söylenen bir kişi bize küfretti. Ardından üzerimize yürüdü, bana yumruk attı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Bu kişiler her gittikleri ilde olay çıkarıyor. Beni yumruklayan o kişi bir anda ortadan kayboldu. Polise giderek şikâyetçi olacağım."