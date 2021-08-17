Kahraman öğrenci 13 kişiyi ikna edip binadan çıkartmış

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nda oturan üniversite öğrencisi Özcan Acar, binanın sallandığını fark edince annesi, kız kardeşi ve babaannesini de alıp dışarı çıkıyordu.





O sırada alt katlara su dolması nedeniyle komşularının üst katlara çıktığını gören Acar, onları da ikna ederek binayı terk etti. Dakikalar sonra Ölçer Apartmanı'nın yıkıldığını söyleyen Acar, yaşadıklarını şöyle anlattı:





"Babam aradı, sel uyarısı yapıldığını söyledi. Dakikalar sonra bu felaket yaşandı. Apartman sallanmaya başlayınca yıkılacağını tahmin edip dışarı çıkmaya karar verdik. Bulunduğumuz kattan aşağı inerken alt kattaki komşularımızın su basması nedeniyle yukarı katlara çıktığını gördüm. Binanın sallandığını, yıkılma tehlikesi olduğunu söyleyerek üst katlara çıkmak yerine binayı boşaltmamız gerektiğini belirttim. Dışarıda da sel ve su baskınları yaşandığı için kimisi binayı daha güvenli bulup gelmek istemedi. Komşularımın binayı terk etmesi için sürekli bağırıyordum, uyarılarda bulunuyordum. Toplam 13 kişiyi ikna ettim, 20 kişi de binada kaldı. Biz ikna ettiğim 13 kişiyle birlikte birinci kata indik. Oradan da yan binaya geçip kurtulabildik" dedi.





20 DAKİKA SONRA BİNA YIKILDI



Apartmanda çocukların da olduğunu ve yaşanan sel felaketinden çok korktuklarını söyleyen Acar, "Çocuklar 'abi gitme' dediler. Ailelerini ikna etmeye çalıştım ama binayı daha güvenli buldular, çocuklarıyla birlikte sele kapılıp gitmekten korktular. Biz binayı terk ettikten 20 dakika sonra da apartman çöktü" ifadelerini kullandı.