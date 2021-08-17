Kurtardı sırtında taşıdı misafir etti

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Zeki Yener (67), eşi Serpil Yener (62) ve kayınbiraderi Vedat İnci (50) daha sonra Kastamonu'ya geçtiler. Kastamonu'da Serpil Yener'in babası Mehmet İnci (78), kızı, damadı ve oğlunu otomobiline alıp Sinop'un Ayancık ilçesine doğru yola çıktı. Ancak yolda sel nedeniyle Sakız-Ayancık Yolu'nda mahsur kaldılar. Yaklaşık 16 saat boyunca Mandıra bölgesinde yardım bekleyen ailenin imdadına Fikret Aksoy isimli vatandaş yetişti. Fikret Aksoy, aileyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Onları kendi evine götürdü. Yürümekte zorluk çeken 78 yaşındaki Mehmet İnci'yi sırtında 3 saat taşıdı ve aileyi 3 gün boyunca evinde misafir etti.

ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDA...

"İnsanlık ölmemiş" diyen Zeki Yener, yaşadıklarını ve duygularını SABAH'a anlattı: "Yaklaşık 50 senedir Almanya'da yaşıyoruz ve tatil için memleketimiz Ayancık'a gidiyorduk. Kastamonu'dan kayınpederim bizi aldı ve Ayancık'a doğru yola çıktık. Çangal bölgesine geldiğimizde yoğun bir yağmur ile karşılaştık. Arabayla dere yatağına indiğimizde yolu sel almıştı. Kayalar ve ufak ufak taş parçaları yola düşmüştü. Onların bir kısmını geçtik ancak daha sonra önümüze büyük bir kaya parçası düştü. Ne ileri ne de geriye gidemedik. Arabamızın içinde ölümle yaşam arasında bir çizgide kaldık. Yağmur şiddetini artırdı ve daha sonra sol tarafımızda bulunan dere taşmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika sonra sel ağaçları önüne kattı ve sürükledi. Biz bunu görünce daha da korkmaya başladık. Arabadan çıktık ve koşmaya başladık. Arkamıza baktığımızda yol çöktü ve arabamız sele kapıldı gitti. Ayağımızın altından yol kayboldu. Ne yapacağımızı bilemedik. Ne gelen var ne giden. Yaklaşık 16 saat yağmurun altında mahsur kaldık ve yardım bekledik."

ARABAMIZ SELE KAPILDI GİTTİ

Yaşamla ölüm arasında kaldıklarını ve arabadan inmeleriyle yolun çökmesinin bir olduğunu söyleyen Zeki Yener, "Arabamız yolun çökmesiyle sele kapıldı gitti. Durduğumuz yolda bir süre sonra çöktü ve bir kere daha kıl payı ölümden döndük. Ada gibi bir yerde mahsur kalmış durumdaydık. Telefonlarımız ıslandığı için çalışmadı. Kayınpederemin telefonu ile arkadaşlarımıza ulaştık, yardım istedik. Helikopterin gelip bizi kurtaracağını söylediler. Karanlıkta hiçbir şey göremiyorduk ve yalnızca selin sesini duyuyorduk ve çok korkunçtu. Helikopter sesi bekledik. Karşıda bulunan köydeki evlerin ışıkları yanıyor ama yol çöktüğü için oraya da ulaşmamız imkansız. Çaresizce beklemeyi sürdürdük" ifadelerini kurtardı.

KAYINPEDERİMİ 3 SAAT SIRTINDA TAŞIDI 3 GÜN EVİNDE MİSAFİR ETTİ

Bu arada Kumarı köyünde yaşayan Fikret Aksoy, karşı köyden bir arkadaşını telefonla aradığında arkadaşı ona "Yolun ortasında biri kadın 4 kişi mahsur kalmışlar, ellerinde poşetleri sallayarak yardım istiyorlar" dedi.

Bunun üzerine Fikret Aksoy köyden 2 kişi ile birlikte yardıma koştu.

"Eğer Fikret Aksoy gelmeseydi biz daha fazla dayanamazdık ve ölürdük" diyen Zeki Yener, "İlaçlarım sele kapılıp giden arabada kaldı.

Fikret Aksoy, canı pahasına geldi ve bizi kurtardı. Yetmedi, yürümekte zorlanan kayınpederimi 3 saat boyunca sırtında taşıdı. Evine kadar götürdü ve 3 gün boyunca bizi misafir etti. Her şeyimizi, bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. 'Aylarca da bakarım size' dedi. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.