Lüks yatla Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cüler tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından sahil güvenlik ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, şüpheliler tekneye bindikleri sırada yakaladı.

LÜKS YATTA YAKANLANDILAR

Yapılan incelemede şüphelilerin 7'si emniyet müdürlüğünden, 2'si komiser yardımcılığından, biri de diş hekimliğinden ihraç edildiği öğrenildi. Teknedeki 10 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda kaçak geçişe aracılık ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli de yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.